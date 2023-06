Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Diebstahl von Speisen und Getränken aus Kühlwagen

Ockenheim - Sportplatz (ots)

Ein am Sportplatz in Ockenheim abgestellter Kühlwagen wurde im Zeitraum vom 19.06.23, 22:30 Uhr, bis 20.06.23, 14:30 Uhr von einem dreisten Dieb aufgesucht. Nachdem sich der noch unbekannte Täter unberechtigten Zugang zu dem Kühlwagen verschaffte, verzehrte er zunächst einen Teil der dort gelagerten Speisen und Getränke vor Ort. Weitere Ware nahm er mit. Da der Kühlwagen nach dem Aufbruch nicht mehr geschlossen werden konnte, verdarben Lebensmittel und mussten entsorgt werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

