POL-PIING: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots) - Am Sonntagabend,11.06.2023, ereignete sich gegen 20:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Grundstraße in Ingelheim, bei dem ein Kleinkind verletzt wurde. Das Kind befand sich auf dem Gehweg an der Hand seiner Mutter, als es sich plötzlich losriss und zwischen geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Straße lief. Zur gleichen Zeit befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die Grundstraße und konnte trotz sofortiger ...

mehr