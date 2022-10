Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verbotenes Schießen mit Schreckschusswaffen

Bingen (ots)

Am Samstagabend, dem 15.10.2022, kam es erneut zu "Schüssen" aus einem fahrendes Fahrzeug im Bereich des Bingen Kempter Gewerbegebiet. Hier wurde offensichtlich in einer Eventhalle eine Hochzeit abgehalten, bei der Gäste mit Schreckschusswaffen schossen. Hierbei bleibt anzumerken, dass das Führen und Nutzen auch erlaubnisfreier Waffen in der Öffentlichkeit eine Ordnungswidrigkeit bis hin zur Straftat begründen kann und idR verboten ist.

