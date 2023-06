Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B27 - 17 Jähriger Mitfahrer verstirbt noch an Unfallstelle - ein Fahrzeugführer flüchtig

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Bebra - Am Donnerstag (15.06.2023) ging die Meldung bei der Leitstelle des PP Osthessen über einen schweren Verkehrsunfall auf der B27, Bebra, Höhe Klärwerk ein. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem Pkw Ford die B27 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Ein Transporter Opel Movano befuhr die B27 in die Gegenrichtung. In Höhe des Klärwerks stießen die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Im Pkw Ford befanden sich neben dem Fahrer noch drei weitere Insassen, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Der Fahrer, die 16-jährige Beifahrerin und ein 15-jähriger Mitfahrer auf dem Rücksitz wurden durch das Unfallgeschehen schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein weiterer 17-jähriger Mitfahrer, der zum Unfallzeitpunkt hinter der Beifahrerin auf der Rücksitzbank gesessen hat, erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters hat im Anschluss zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Suchmaßnahmen mehrerer Streifen verliefen negativ. Auch der Einsatz eines Polizeihubschrauber führte nicht zum Auffinden des flüchtigen Fahrers. Die B27 war aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa viereinhalb Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell