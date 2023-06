POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Hünfeld - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Fahrraddiebstahl Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am Dienstag (13.06.), zwischen 18 Uhr und 19.10 Uhr, in der Straße "Am Markt" ein graues Pedelec des Herstellers Conway. Das Zweirad im Wert von circa 2.750 Euro war dort an einem Fahrradparkplatz abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (PB) Kontakt: ...

mehr