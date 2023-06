Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hausfassade und Pkw beschädigt - Einbruch in Kindertagesstätte - Versuchter Einbruch

Tatverdächtiger festgenommen

Fulda (ots)

Hausfassade und Pkw beschädigt

Alsfeld. Zwischen Freitag (09.06.) und Samstag (10.06.) beschädigten Unbekannte in der Ferienstraße in Reibertenrod die Fassade eines Mehrfamilienhauses. Die Täter warfen einen brennenden Gegenstand auf einen Balkon im ersten Obergeschoss. In der Folge entzündete sich die Fassade sowie dort gelagertes Abfallholz. Glücklicherweise breitete sich das Feuer nicht aus und erlosch selbstständig. Außerdem warfen die Unbekannten einen Böller durch das aufgestellte Glasdach eines Pkws in dessen Innenraum. Hierbei wurde der Fahrersitz beschädigt. Insgesamt entstand circa 500 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen und bittet entsprechende Beobachtungen an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (Ohm). Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag (09.06.) und Montag (12.06.) über ein Fenster Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Hochstraße und durchsuchten die Räumlichkeiten erfolglos nach Diebesgut. Es entstand circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch - Tatverdächtiger festgenommen

Alsfeld. Nach einem versuchten Einbruch in der Nacht zu Dienstag (13.06.) nahmen Beamte der Polizei Alsfeld kurze Zeit später einen Tatverdächtigen fest.

Eine Zeugin beobachtete gegen 2.20 Uhr, wie zwei Personen versuchten die Scheibe einer Bäckerei einzuwerfen und informierte die Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizei Alsfeld kurze Zeit später einen Tatverdächtigen im Alter von 42 Jahren, auf den eine entsprechende Personenbeschreibung passte, fest.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Im Rahmen der Ermittlungen wird nun geprüft, ob der Tatverdächtige mit weiteren Einbrüchen in den letzten Wochen im Stadtgebiet von Alsfeld in Verbindung steht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

