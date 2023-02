Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Feuer auf Balkon

Einsatzkräfte rückten am Dienstag zu einem Brand in Ulm aus.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.15 Uhr meldeten Zeugen den Brand an einem Wohnhaus in der Römerstraße. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Wie sich herausstellte, war auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen. Das konnte die Feuerwehr schnell löschen. Personen kamen nicht zu schaden. Die angrenzenden Wohnung blieben unbeschädigt. Ersten Erkenntnissen könnten Gegenstände auf dem Balkon durch eine Kerze oder Zigarette in Brand gesetzt worden sein. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

+++++++ 0207320 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell