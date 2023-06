Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall B 27 - Bebra

Rotenburg a. d. Fulda (ots)

Bebra. Am Donnerstagmorgen (15.06.2023) ging gegen 00.45 Uhr die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall auf der B 27, Bebra, Höhe Klärwerk, ein. Über beteiligte Fahrzeuge und Anzahl verletzter Personen liegen noch keine Informationen vor. Die Ursache für den Verkehrsunfall ist augenblicklich noch ungeklärt. Die Einsatz- und Rettungskräfte sind jetzt an der Unfallstelle eingetroffen. Die B 27 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird zeitnah nachberichtet.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

