Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unwetter führt zur zahlreichen Polizei- und Feuerwehreinsätzen

Ingelheim und Umgebung (ots)

Am Dienstagabend, 20.06.2023,kam es im Großraum Ingelheim zu heftigen Unwettern mit zum Teil enormen Wassermassen durch Starkregen. Hierdurch waren auch Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz. So wurden beispielsweise eine Oberleitung und ein Pkw durch umstürzende Bäume beschädigt und ein Swimmingpool auf die Bahngleise am Bahnhof in Gau-Algesheim geweht. Außerdem ereignete sich in diesem Zusammenhang ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletze. Aufgrund des Starkregens konnte der Fahrer den Bordstein nicht erkennen und stürzte. In den folgenden Tagen ist laut Deutschem Wetterdienst mit weiteren Unwettern zu rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell