Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchtes Tötungsdelikt

Völklingen (ots)

Am 27.03.2023, um 20:39 Uhr, ereignete sich in der Innenstadt Völklingen ein versuchtes Tötungsdelikt. Das Opfer, männlich, 48 Jahre verließ die Wohnung seiner Lebensgefährtin. Vor dem Anwesen traf er auf den Täter, männlich, 48 Jahre, bei dem es sich um einen Nachbarn der Lebensgefährtin handelt. Beim derzeitigen Ermittlungsstand kam es zwischen Täter und Opfer vor dem Anwesen aus bislang unbekannten Gründen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Das Opfer begab sich danach zunächst zurück zur Wohnung seiner Lebensgefährtin. Hier wies er blutende Verletzungen im Gesichtsbereich auf. Das Opfer begab sich anschließend erneut vor das Anwesen, wo er erneut auf den Täter traf. Es kam erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter mit einem Messer auf das Opfer einstach. Hierdurch erlitt das Opfer zwei Stichverletzungen im Bauchbereich. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter konnte am Tatort vorläufig festgenommen werden. Durch einen Richter wurde am Folgetag Haftbefehl gegen den Täter erlassen.

