POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Am 27.03.2023, um 22:00 Uhr, kam es auf der L163/L164 (Felsener Strecke) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Pkw-Führer befuhr die Ludweilerstraße, in Richtung Rotweg. Im dortigen Kreisverehr kamen dem Pkw-Führer zwei Rollerfahrer entgegen. Ein Rollerfahrer befuhr den Gehweg in Richtung Warndtstraße, der andere Roller kam dem Pkw-Führer auf seiner Fahrspur entgegen. Der Pkw-Führer lenkte seinen Pkw nach links, um eine Kollision zu vermeiden. Hierdurch kollidierte er mit einem Findling im Kreisverkehr, wodurch er die Kontrolle über den Pkw verlor und der Pkw auf dem Dach zur Unfallendstellung kam. Der Pkw-führer wurde nicht verletzt, am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Rollerfahrer entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

