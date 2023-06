Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, 28.06.2023 kam es gegen 10:50 Uhr in der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 36, in Ingelheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 86-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger querte in Höhe der Eisdiele die Fahrbahn, als er plötzlich von dem PKW erfasst wurde. Der Fußgänger fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Der PKW Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter der piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell