Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung aufgedeckt

Achern (ots)

Bereits am vergangenen Freitag stellten die Beamten der Bundespolizei in Offenburg eine gefälschte rumänische Identitätskarte, sowie einen gefälschten rumänischen Führerschein sicher. Zunächst war ein 28-jähriger Mann aus Moldau, an einem Parkplatz an der Bundesautobahn 5, einer polizeilichen Kontrolle unterzogen worden. Hierbei wies sich der Mann mit einem gültigen moldawischen Reisepass aus, jedoch fiel den Beamten auf, dass der letzte Einreisestempel bereits aus dem Jahr 2019 stammte. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnte der Mann nicht vorlegen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Gepäckstücke, auf der Dienstelle, wurden die gefälschten Dokumente aufgefunden. Der Mann aus Moldau gab an, diese bereits in vorherigen Kontrollen benutzt und vorgezeigt zu haben. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgeschoben und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot. Zudem erwarten ihn Anzeigen unter anderem wegen Urkundenfälschung und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen.

