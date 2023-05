BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen

Kippenheim (ots) - Bislang Unbekannte haben am Haltepunkt in Kuppenheim die Informationstafel angezündet. Zudem wurden Gegenstände in die durch das Anzünden entstandenen Löcher gesteckt. Der Tatzeitraum ist noch nicht bekannt. Hinweise zu möglichen Tätern liegen keine vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche ...

mehr