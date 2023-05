Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperverletzung im Regionalzug

Achern (ots)

Gestern Abend soll es in einem Regionalzug auf der Fahrt von Baden-Baden nach Achern zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Zugbegleiters gekommen sein. Nachdem ein 17-Jähriger im Bahnhof Baden-Baden unbefugt mehrere Gleise überschritten hatte und nach dem Einstieg in den Regionalzug vom Zugbegleiter auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde, reagierte der deutsche Staatsangehörige aggressiv. Anhand des Monatstickets ergab sich zusätzlich der Verdacht des Erschleichens von Leistungen, da das Ticket für diese Strecke nicht gültig war. Hieraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 17-Jährige dem Zugbegleiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Im Anschluss ist er dann beim Halt im Bahnhof Achern geflüchtet. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell