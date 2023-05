BPOLI-OG: Sexuelle Belästigung in Regionalzug

Rheinmünster (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden haben gestern, bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Bulgarien, einen gesuchten Straftäter festgenommen. Gegen einen bulgarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Hausfriedensbruch. Da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 534,50 Euro bezahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg ...

