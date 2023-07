POL-PIING: Brand einer Einkaufswagenbox

Polizeiinspektion Ingelheim

Am Sonntag, den 02.07.2023 wird gegen 17 Uhr über Notruf ein Brand auf dem Real-Parkplatz in Ingelheim gemeldet. Bei Eintreffen der Streife kann ein vollständig in Brand stehender Unterstand von Einkaufswägen vorgefunden werden. Die daraus entstehende schwarze Rauchwolke reicht mehrere Meter hoch und bewegt sich durch den Wind in Richtung Autobahn, weshalb es zu mehreren Anrufen von sich dort befindlichen Verkehrsteilnehmern kommt. Durch die unmittelbar eintreffende Feuerwehr kann der Brand zeitnah gelöscht und die Rauchentwicklung gestoppt werden. Der aus Metallverstrebungen sowie Plexiglas bestehende Unterstand ist bis auf wenige Einkaufswägen vollständig ausgebrannt. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell