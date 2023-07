Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Waghalsige Fahrmanöver enden mit Strafverfahren

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 30.06.2023, gegen 12:15 Uhr wurde der Polizei ein PKW auf der A60 in Höhe des AD Nahetal gemeldet, welcher durch gefährliche Fahrmanöver aufgefallen sei. Der PKW habe auf der Autobahn gedrängelt, über den Standstreifen überholt und durch dynamische Fahrspurwechsel einem LKW und anderen PKW zu Gefahrenbremsungen gezwungen. Das Fahrzeug habe anschließend stark beschleunigt, sei an der AS Gau-Algesheim abgefahren und habe die Fahrt in Richtung Binger Straße fortgesetzt. Hierbei sei dieser ungebremst über eine Kreuzung gefahren, obwohl die Ampel für ihn rot angezeigt habe.

Der 20-jährige Mann aus Ludwigshafen konnte durch die Polizei Ingelheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Ingelheim bittet Zeugen*Innen, welche zu diesem Vorfall Angaben machen können, Kontakt mit der Polizeiinspektion Ingelheim (06132-65510) aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell