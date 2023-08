Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet, eine Person leicht verletzt

Stuttgart-Münster (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagabend (15.08.2023) in der Illerstraße ist eine 27 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Die 27-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Bmw in der Illerstraße in Richtung Nagoldstraße unterwegs. An der Kreuzung Elbestraße kollidierte sie dann mit dem Mini einer 47 Jahre alten Frau, welche die Elbestraße in Richtung Jagststraße entlangfuhr. Durch die Kollision drehte sich der Bmw der 27-Jährigen und beschädigte drei weitere am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Rettungskräfte versorgten die leichtverletzte Frau vor Ort. Ersten Ermittlungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell