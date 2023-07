Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Mit gefälschter Identitätskarte unterwegs

Singen (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Singen haben am Bahnhof Singen einen Mann mit einer mutmaßlich totalgefälschten belgischen Identitätskarte festgestellt.

Nach seiner Einreise aus der Schweiz kontrollierten Bundespolizisten am Sonntagabend (23. Juli 2023) einen 29-Jährigen in der SBB am Bahnhof in Singen. Bei der Kontrolle wies sich die Person mit einer belgischen Identitätskarte aus. Aufgrund erster Zweifel an der Echtheit des Dokuments nahmen die Beamten den jungen Mann mit zur Dienststelle. Weitere Ermittlungen erwiesen, dass es sich bei der Identitätskarte um ein Falsifikat handelte. Ein Abgleich des Fingerabdrucks bestätigte eine algerische Staatsangehörigkeit der Person, die sich mit leicht abweichenden Personalien in einem Asylverfahren in der Schweiz befindet. Das belgische Dokument wurde sichergestellt, der algerische Staatsangehörige in die Schweiz zurückgeschoben.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts.

