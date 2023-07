Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Fahrscheinautomat beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Friedrichshafen (ots)

Unbekannte haben einen Fahrscheinautomaten am Bahnhof Friedrichshafen Hafen beschädigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Mitarbeitende der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG stellten den Schaden am 18. Juli 2023 fest. Der Fahrkartenautomat am Bahnsteig in Richtung Friedrichshafen Stadtbahnhof wies im Bereich des Displays und an der Außenwand Demolierungen auf. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Beschädigungen durch aktive Gewaltanwendung eingetreten sein. Der Automat ist weiterhin betriebsbereit. Die entstandene Schadenshöhe ist bisher noch unbekannt.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt zum Tathergang sowie deren Hintergründen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 0 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

