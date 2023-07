Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Fahrkartenautomat am Haltepunkt Tuttlingen-Nord massiv beschädigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Bisher Unbekannte haben mutmaßlich einen Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Tuttlingen-Nord massiv beschädigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag (30.06.2023) auf Samstag (01.07.2023)haben unbekannte Täter den Fahrkartenautomat am Haltepunkt Tuttlingen-Nord aus der Verankerung gerissen und derart massiv beschädigt, dass er abgebaut und in eine Werkstatt transportiert werden musste.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Mithilfe: Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Ereignis in Verbindung stehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Rufnummer 07531 / 1288 - 0 oder auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.

