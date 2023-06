Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidium Konstanz und der Bundespolizeiinspektion Konstanz: Polizeiliche Zusammenarbeit endet für einen gesuchten jungen Mann im Gefängnis

Konstanz (ots)

Bei der Kontrolle einer Person haben Beamte der Kriminalpolizei Rottweil und der Bundespolizeiinspektion Konstanz am vergangenen Wochenende einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Ein 24-jähriger Mann sitzt nunmehr in einer Haftanstalt. Am vergangenen Freitag (9. Juni 2023) stellten Beamte der Kriminal/- und der Bundespolizei einen deutschen Staatsangehörigen am Bahnhof in Konstanz fest, als dieser aus einem grenzüberschreitenden Zug aus der Schweiz kommend ausstieg. Der 24-jährige Mann war im Dezember 2022 wegen eines Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz durch das Amtsgericht Cochem rechtskräftig verurteilt worden. In weiterer Folge suchte seit wenigen Wochen die Staatsanwaltschaft Koblenz nach ihm. Der Mann wird nunmehr die nächsten 38 Monate im Gefängnis verbringen.

