BPOLI-KN: Hoher Sachschaden durch Kabeldiebstahl - Bundespolizei sucht Zeugen

Konstanz (ots) - Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben eine Busreisende bei dem Versuch ertappt, mit einem falschen Dokument in das Bundesgebiet einzureisen. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens kehrte die Dame wenige Stunden später zurück in die Schweiz. Die Beamten kontrollierten die iranische Staatsangehörige am vergangenen Freitagabend (5. Mai 2023) auf einer grenzüberschreitenden Buslinie am ...

