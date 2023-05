Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Radfahrer am vergangenen Freitag(55) Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen nach hatte eine 56-jährige Frau aus Bad Oeynhausen gegen 15.30 Uhr in einem Honda die Straße "Auf der Wallücke" in Fahrtrichtung der Mindener Straße befahren. Als sie nach rechts auf eine Grundstück einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem in entgegengesetzter Richtung den Geh- und Radweg nutzenden Rennradfahrer aus Bünde. Angeforderte Rettungskräfte kümmerten sich um die Versorgung der offenbar leichteren Blessuren des 55-jährigen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

