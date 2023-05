Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht an der Breslauer Straße - Polizei sucht Zeugen

Espelkamp (ots)

Als eine Frau am Montag, dem 8. Mai zu ihrem vor der Merkur Spielhalle an der Breslauer Straße stehenden Auto zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der Fahrerseite. Vom Verursacher fehlte hingegen jede Spur.

Der schwarze Opel Insignia Auto hatte kurzzeitig zwischen 12.20 Uhr und 12.30 auf dem rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Parkstreifen gestanden. Die Verkehrsermittler vermuten, dass der Unfallverursacher beim Rangieren aus den gegenüberliegenden Parkbuchten gegen den Opel gefahren war und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

