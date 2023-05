Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vatertag 2023 verläuft verhältnismäßig ruhig

Minden-Lübbecke (ots)

Der diesjährige Vatertag bescherte der Polizei im Mühlenkreis ein im Vergleich zu früheren Jahren ruhigeres Einsatzgeschehen. Trotz dessen konnten sich die Einsatzkräfte vor allem ab dem Nachmittag nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Zu größeren Ansammlungen zumeist friedlich feiernder Menschen kam es in Minden, Bad Oeynhausen, Lübbecke, Espelkamp und Petershagen. Im Laufe des Tages wurden insgesamt sechs Personen dem Polizeigewahrsam zugeführt. 14 erhielten Platzverweise.

In Bad Oeynhausen kam es mit 1.300 Personen zu einem größeren Zusammentreffen auf der Rehmer Insel. Im Rahmen einer Veranstaltung in der Herforder Straße feierten in der Spitze etwa 500 Teilnehmer. Für den in der Vergangenheit bei den Vatertagsausflüglern beliebten Sielpark galt ein Alkoholverbot - hier kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen oder Ansammlungen. Aufgrund der Absprachen zwischen Polizei und der Stadt Bad Oeynhausen waren die Einsatzkräfte gut vorbereitet. Gut frequentiert waren zudem mit jeweils rund 500 Feiernden die Kanzlers Weide in Minden sowie der Badesee in Lahde. An der Brücke über den Mittellandkanal am Heuweg kamen zirka 500 Personen und im Lübbecker Yachthafen 200 Feiernde zusammen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden im Bereich Minden drei Körperverletzungsdelikte registriert. Gegen 16.30 Uhr wurden hinter dem Sommerbad an der Weser drei Männer und zwei Frauen von Unbekannten mit Glasflaschen beworfen. Eine Leichtverletzte wurde dem Johannes-Wesling-Klinikum zugeführt. Rund eine Stunde später gerieten auf Kanzlers Weide zwei Männer in Streit. Hierbei schlug einer der beiden Kontrahenten seinem Gegenüber gegen den Kopf, wobei auch eine Brille zerbrach. Eine weitere Körperverletzung ereignete sich um 21.15 Uhr in der Tonhallenstraße. Hier wurde ein Mann von unbekannten Personen geschlagen, wodurch er Verletzungen im Gesicht erlitt. Der wurde mittels Rettungswagen dem Klinikum Minden zugeführt. In der Johansenstraße fuhr gegen 15.30 Uhr ein Fahrradfahrer direkt auf einen entgegenkommenden Streifenwagen zu. Als er dies erkannte, drehte er und wollte fortfahren. Dies konnten die Beamten unterbinden. Ein Alkoholtest zeigte auf, dass der erheblich alkoholisierte Mann auch kein Rad mehr fahren durfte. Es folgte eine Blutprobe.

Zu einer Auseinandersetzung im Alter Rehmer Weg in Bad Oeynhausen wurden Beamte gegen 17.50 Uhr gerufen. Hier gab die 27-jährige Geschädigte zu Protokoll, das sie nach einer zunächst verbalen Streitigkeit mit einer Unbekannten gegen eine Mauer gedrückt wurde. Hierbei verdrehte sie ihr die Handgelenke und zog sich eine leichte Verletzung zu. Kurze Zeit später kam es auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz zu einer Körperverletzung. Hier waren drei Schwestern aneinandergeraten. Gegen die 22-jährige Aggressorin wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung gefertigt.

