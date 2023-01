Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfälle durch Schneeglätte

Landkreis Gifhorn (ots)

Am Sonntagmorgen kam es zu einigen leichten Verkehrsunfällen aufgrund der Schneeglätte.

Gegen 05:00 Uhr kam auf der B 4, nördlich von Sprakensehl, ein Lkw von der Straße ab. Er rutschte mit der Fahrzeugfront in den Graben und wurde von einem Abschleppunternehmen wieder auf die Straße gezogen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es ist durch den Unfall kein Schaden entstanden. Aufgrund der frühen Tageszeit kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Auf der Kreisstraße 7 kam nördlich der Teichgut Kreuzung, gegen 08:00 Uhr, eine 41-jährige Hyundai-Fahrerin von der Straße ab und kam im Graben zum Stehen. Die Pkw-Fahrerin kam aus Richtung Oerrel und fuhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve in den Graben. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Rettungswagen und Feuerwehr kamen nicht zum Einsatz. Der Schaden am Fahrzeug blieb gering. Ein Abschleppfahrzeug barg den Pkw aus dem Graben.

Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin wollte im Bereich Heidland auf die B 4 in Richtung Braunschweig auffahren. Im Kurvenbereich fuhr sie in die Leitplanke und beschädigte diese. Anschließend entfernte sie sich von der Unfallstelle und hielt auf dem nächsten Parkplatz. Da sie nicht an der Unfallstelle wartete bzw. den Unfall der Polizei nicht meldete wird nun gegen sie wegen Fahrerflucht ermittelt. Eine sofortige Meldung bei der Polizei hätte ein Verwarngeld in Höhe von 35 EUR nach sich gezogen. Durch die Fahrerflucht wird sich die Fahrerin nun einem Strafverfahren stellen müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell