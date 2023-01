Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Benefizkonzert - Das Niedersächsische Polizeiorchester spielt in Gifhorn

Gifhorn (ots)

Ganz besondere Töne der Polizei gibt es im März 2023 zu hören, das Niedersächsische Polizeiorchester spielt im Theatersaal der Stadthalle Gifhorn. Ausgerichtet wird dieses Benefizkonzert gemeinsam von der Polizei Gifhorn und der Stadt Gifhorn.

Am Konzertabend wird es international, unter der Leitung von Thomas Boger geht es musikalisch auf eine Reise "Around the World". Wer das Niedersächsische Polizeiorchester bereits erlebt hat, weiß um die große musikalische Ausstrahlung und die Leidenschaft der Musiker.

Durch das Benefizkonzert verbinden sich für die Gäste zwei Komponenten. Das tolle musikalische Erlebnis auf der einen Seite und die gleichzeitige Unterstützung eines sozialen Zwecks auf der anderen Seite. So kommt der Erlös des Konzerts dem Hospiz Gifhorn zugute.

Das Benefizkonzert findet am 23. März 2023 um 19:00 Uhr statt. Der Einlass in die Stadthalle beginnt um 18:00 Uhr.

Vor dem Konzert können sich die Besucherinnen und Besucher an einem Stand des Präventionsteams der Polizei Gifhorn über verschiedene polizeiliche Themen informieren. Zudem besteht auch die Möglichkeit die Arbeit des Hospizhauses näher kennenzulernen.

Die limitierten Eintrittskarten für diesen abwechslungsreichen musikalischen Abend können für 15 Euro in den Polizeidienststellen in Gifhorn, Meine, Meinersen und Wittingen direkt erworben oder per Mail unter pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de bestellt werden.

