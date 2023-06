POL-PDNR: Zeugensuche nach Waldbrand bei Schloss Walburg

Helmenzen (ots) - Am Mittwoch, 31.05.2023, ereignete sich in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Helmenzen, Rehhardt, ein Wohnungseinbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter während der Abwesenheit der Bewohner Zugang zu einem Einfamilienhaus und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

mehr