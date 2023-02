Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angestellte eines Discounters überführen Betrüger

Nordhausen (ots)

Betrügerisches Handeln kennt keine Grenzen. Das mussten Mitarbeiter eines Nordhäuser Discounters am Freitagmittag feststellen. Dort fiel seit mehreren Tagen ein Mann auf, der vermehrt Pfandbons mit hohen Gegenwerten an der Kasse gegen Bargeld einlöste. So auch am Freitag. Da die Mitarbeiter Verdacht schöpften, verständigten sie die Polizei. Im Rahmen der ersten Ermittlungen im Discounter wurde bekannt, dass der 35jährige Tatverdächtige pfandfreie Plastikbecher mittels Piktogrammen präparierte, um diese dann an Pfandrückgabeautomaten gegen Pfandbons einzutauschen. Während das Einlösen am Freitag verhindert werden konnte, gehen mindestens zwei weitere Taten auf das Konto des Betrügers. In beiden Fällen entstand jeweils ein Schaden von mehr als 75 EUR.

