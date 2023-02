LPI-NDH: Diebstahl hochwertiger Fahrzeugtechnik - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots) - Am 31.01.2023 kurz nach 20.00 Uhr kam es in der Halleschen Straße / Kreuzung Sundhäuser Straße in Nordhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger. Ein dunkler Mittelklassewagen hatte einen 17-Jährigen beim Überqueren der Straße erfasst und am Bein verletzt. Am Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt, sowie möglicherweise der Kotflügel. Nach dem Unfall setzte das ...

mehr