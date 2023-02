LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Zeugenaufruf.

Mühlhausen (ots) - In den frühen Morgenstunden meldete ein 25-jähriger Mann der Polizei den Einbruch in seine Wohnung in Mühlhausen. Nachdem die Beamten in der Kleinen Burgstraße vor Ort waren, stellte man dann eine beschädigte Glasscheibe in der Eingangstür fest. So gelangten die Täter in die Wohnung, welche komplett durchwühlt wurde. Schlussendlich erbeuteten die Täter dann Bargeld im vierstelligen Bereich. Die alarmierte Kriminalpolizei konnte bei ihrer ...

