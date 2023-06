POL-PDNR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Eichen (ots) - Am Mittwoch, 31.05.2023, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 256 in der Gemarkung Eichen ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine 46-jährige Fahrradfahrerin die Bundesstraße, aus Richtung Flammersfeld kommend, in Fahrtrichtung Horhausen. In einem Gefällstück geriet sie auf die Bankette und kam anschließend zu Fall. Die Dame wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. ...

mehr