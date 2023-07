Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt 19.200 Euro Geldstrafe und 127 Tage Haft

Bietingen / Konstanz (ots)

Gleich zwei gesuchte Straftäter haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am vergangenen Freitag gestellt. Während einer der Gesuchten die ihm drohende Haftstrafe durch Zahlung einer fünfstelligen Summe abwenden konnte, endete wenige Stunden später die Reise einer anderen Person in einem örtlichen Gefängnis.

Am Freitagmittag (14. Juli 2023) kontrollierte eine Streife des Bundespolizeireviers Singen einen portugiesischen Staatsangehörigen in Bietingen nach seiner Einreise aus der Schweiz. Zum Vorschein kam ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe aus dem vergangenen Herbst. Wegen Verletzung der Unterhaltspflicht hatte ihn das Amtsgericht Pforzheim zuvor rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 19.200 Euro verurteilt, die er bisher schuldig geblieben war. Nach Zahlung der fünfstelligen Geldstrafe setzte der 47-Jährige seine Reise fort.

Anders erging es in den späten Abendstunden desselben Tages einem 34-Jährigen, den zwei Bundespolizisten in einem grenzüberschreitenden Reisebus aus Zürich nach Berlin am Grenzübergang Konstanz-Autobahn kontrollierten. Gleich vierfach war der georgische Staatsangehörige gesucht. Wegen zwei Diebstahlsdelikten hatte das Amtsgericht Leipzig den Mann im Jahr 2020 rechtskräftig zu Geldstrafen verurteilt. Da er jedoch weder zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen von 44 und 83 Tagen antrat, erließ die Staatsanwaltschaft Leipzig schließlich Haftbefehle. Zudem lagen in zwei weiteren noch offenen Verfahren, ebenfalls wegen mutmaßlichen Diebstahlsdelikten, Ersuchen zweier Staatsanwaltschaften vor, den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Zahlen konnte er die offenen Geldstrafen nicht, weshalb er kurz nach Mitternacht ersatzweise eine 127-tägige Haftstrafe antrat. Zumal er darüber hinaus versucht hatte, unerlaubt in das Bundesgebiet einzureisen, leitete die Bundespolizeiinspektion ein neues Strafverfahren ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell