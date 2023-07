Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Erpel (ots)

Am 27.07.2023 kam es gegen Mittag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Erpel. Ein aufmerksamer Nachbar konnte mehrere Täter beobachten, die sich Zugang zu einem Wohnhaus verschafften. Als die Täter bemerkten, dass sie beobachtete wurden, brachen sie die Tat ab und flüchtete in einem schwarzen Renault Clio mit belgischer Zulassung vom Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz/Rhein zu melden.

