POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW - Motorhaube zerkratzt

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagmorgen wurde einer 60-jährigen Geschädigten die Geldbörse aus dem Einkaufskorb am Parkplatz des Meusch-Centers entwendet. Nach dem Einkauf ging die Geschädigte zu ihrem Pkw, um die Ware in den Kofferraum zu räumen. Hierbei stellte sie einen Korb mit der Geldbörse in den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment entwendete ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse aus dem Korb. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 ...

