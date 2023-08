Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle aufgrund körperlicher Mängel und Sekundenschlaf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Dienstag (29.08.2023) kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Stotel in Fahrtrichtung Bremen. Der 86-jährige Unfallverursacher aus Söhlde kam aufgrund eines Schwächeanfalls vom Hauptfahrstreifen ab, kollidierte mit einem auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Pkw und der Mittelschutzplanke. Bei der Verkehrsunfallaufnahme verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, sodass er umgehend in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht wurde. Sowohl seine Ehefrau als Beifahrerin, als auch der zweite Beteiligte, blieben unverletzt. Da es sich bei einem Unfall in Verbindung mit körperlichen Mängeln in der Regel um eine Straßenverkehrsgefährdung handelt, wurde ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

+++++

Hagen im Bremischen/BAB27. In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (30.08.2023), gegen 3:10 Uhr, kam ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Bremerhaven mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, touchierte erst die Seitenschutz- und kollidierte im Anschluss mit der Mittelschutzplanke. Dabei verlor der beschädigte Pkw Teile, welche von einem hinter ihm fahrenden Sattelzug erfasst wurden. Erste Hinweise sowie die Angaben der Unfallbeteiligten lassen auf Sekundenschlaf als Unfallursache schließen. Da auch dies einen körperlichen Mangel und somit eine Straßenverkehrsgefährdung darstellt, wurde auch sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell