POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Lamstedt - PKW Fahrer nach Kollision mit Schulbus schwer verletzt

Lamstedt. Am Montag (28.08.2023) kam es gegen 12:45 Uhr auf der Basbecker Straße in Lamstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Schulbusfahrer aus Hemmoor wollte hierbei von der Baßbecker Starße nach links abbiegen. Aufgrund eines entgegenkommenden PKW verringerte der Busfahrer die Geschwindigkeit. Dies übersah ein 47-jähriger Hemmoorer in seinem PKW und fuhr auf den Schulbus auf. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer sowie die Schulkinder blieben unverletzt. Es entstanden hohe Sachschäden im fünfstelligen Bereich.

