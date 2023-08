POL-CUX: Hoher Schaden nach Kupferdiebstahl in Debstedt

Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. Am vergangenen Donnerstag (24.08.2023) entwendete ein 47-jähriger Bremerhavener gegen 19:00 Uhr ein verschlossenes Mountainbike der Marke Decathlon, Modell Rockrider, welches an einer Bushaltestelle der Brameler Straße in Schiffdorf angeschlossen war. Am Fahrrad fehlten bereits die Sattelstütze und das Hinterrad. Der Mann durchtrennte das Seilschloss mit einer Handsäge und verlud das Rad ...

