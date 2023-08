Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kleintransporterfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++++ Verkehrskontrolle gemeinsam mit dem Zoll deckt mehrere Straftaten auf

Cuxhaven (ots)

Geestland-Drangstedt. Am Sonntag (27.08.2023) gegen 07:25 Uhr befuhr ein 35-jähriger Geestländer die L120 (Hauptstraße) aus Drangstedt kommend in Fahrtrichtung Bad Bederkesa. Dort kam er mit seinem Kleintransporter nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum nebst Telefonmast. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Eine Blutentnahme wurde noch vor Ort durch einen Notarzt durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Kleintransporter wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

BAB27/Loxstedt. Am Sonntag gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Bremen einen Pkw mit polnischer Zulassung auf dem Autobahnparkplatz Nesse-Ost. Unterstützt wurden sie dabei durch Beamte der Polizei Geestland. Der Pkw war mit drei Staatsangehörigen der Republik Moldau besetzt. Beim 31-jährigen Fahrzeugführer wurde im Verlauf der Kontrolle festgestellt, dass dessen Fahrerlaubnis deutliche Fälschungsmerkmale aufwies. Da der Mann keine weitere Fahrerlaubnis vorweisen konnte, wurden gegen ihn Verfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wurde festgestellt, dass er womöglich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Bei seinem Beifahrer wurde festgestellt, dass er sich ohne gültigen Aufenthaltstitel im Inland aufhielt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Aufenthalts gefertigt.

