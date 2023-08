Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 27.08.2023

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Fußgänger auf der Autobahn

Gemarkung Hagen. Am Samstag, gegen 14:40 Uhr, wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die sich auf der Fahrbahn der Autobahn 27 aufhalten soll. Die Person konnte zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen in Richtung Cuxhaven angetroffen und auf den daneben befindlichen Rastplatz gebracht werden. Der 42-jährige Verursacher war erheblich alkoholisiert und konnte sein Handeln nicht mehr richtig einschätzen. Die Person musste zu ihrer eigenen Sicherheit in Gewahrsam genommen werden. Verkehrsteilnehmer, die durch die auf der Fahrbahn stehende Person gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743-9280) zu melden.

Auffällige Fahrweise

Gemarkung Ihlpohl bis Schiffdorf. Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven ein Pkw, Ford Focus, sehr auffällig fährt. Ab der Anschlussstelle Ihlpohl bis zum Parkplatz Nesse fuhr der Pkw immer wieder mit Warnblinklicht mittig auf der Fahrbahn und die Fahrzeugführerin hielt einen Zettel aus dem Fenster. Zunächst hielt der Pkw eigenständig auf dem Parkplatz Nesse, wo andere Verkehrsteilnehmer versuchten die Weiterfahrt zu verhindern. Trotzdem gelang es der Fahrzeugführerin ihre Fahrt fortzusetzen. Nach während der Fahndung nach dem Pkw meldeten weitere Anrufer, dass zwei Personen auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarktes in Schiffdorf randalieren. Die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten der Polizeien Schiffdorf und Geestland stellten sofort fest, dass es sich um den gesuchten Pkw handelte. Die beiden Aggressoren befanden sich in ihrem Pkw und weigerten sich diesen zu verlassen. Bei günstiger Gelegenheit konnten beide Personen aus dem Pkw geholt werden. Die Ursache der Fahrweise ist noch unklar. Personen, die durch die Fahrweise des Ford Focus gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743-9280) zu melden.

Fahrt unter Einfluss von Alkohol

Holßel. Am Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr stellte die Polizei Geestland einen 26-jährigen Bremerhavener fest, der mit seinem Pkw durch Holßel fuhr. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stelle sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

