POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 26.08.2023

Bereich Geestland

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Gemarkung Loxstedt. Am Freitagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Geestland auf der Autobahn 27 einen Transporter im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd. Der 39-Jährige Fahrzeugführer, der seit 2021 in Bremerhaven gemeldet ist, zeigte seine ausländische Fahrerlaubnis vor, die aufgrund der Dauer seines Aufenthaltes keine Gültigkeit mehr hatte. Gegen den Herrn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn

Gemarkung Schwanewede. In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten Beamte der Polizei Geestland gleich zwei alkoholisierte Fahrzeugführer in der Gemarkung Schwanewede fest. Gegen 01:00 Uhr wurde ein 39-Jähriger aus Bremen mit seinem Pkw aufder BAB 27 im Bereich der Anschlussstelle Schwanewede kontrolliert. Bei dem Bremer wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein Test am geeichten Messgerät ergab einen Wert von 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Um 02:03 Uhr wurde ebenfalls an dieser Anschlussstelle Schwanewede ein 38-Jähriger aus Schwanewede kontrolliert. Bei dem Fahrzeugführer wurde auch Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Auch dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Verlorene Holzteile, zwei beschädigten Fahrzeuge, Verkehrsunfallflucht

Gemarkung Schwanewede. Am Freitagmorgen gegen 07:15 Uhr, verlor ein Verkehrsteilnehmer mehrere Holzplatten auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede in Fahrtrichtung Cuxhaven. Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren im Anschluss über die Holzplatten, wodurch Schäden an ihren Fahrzeugen entstanden sind. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743/9280 zu melden.

