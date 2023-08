Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Oberschule in Langen - Hochwertige Tablets entwendet - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Mittwoch (23.08.2023) brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr in den Verwaltungstrakt der Oberschule in Langen im Nordeschweg ein und entwendete aus den Räumlichkeiten insgesamt 30 Tablets der Marken Lenovo und Apple. Hierbei entstand ein hoher Sachschaden von annähernd 20.000 Euro. Zeugen, die verdächte Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell