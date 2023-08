POL-CUX: Drei Kinder von unbekannter Person im Bereich der Bramsstraße belästigt

Cuxhaven (ots) - Geestland/BAB27. Am Dienstag (22.08.2023) wurde gegen 14:00 Uhr ein 49-Jähriger aus dem Heidekreis an der Anschlussstelle Debstedt der BAB27 kontrolliert. Dieser war zuvor mit seinem Renault Kangoo in Richtung Bremen unterwegs. Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein ...

mehr