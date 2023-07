Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei nimmt 21-jährigen Dieb fest

Dortmund - Unna - Mönchengladbach (ots)

Gestern Nacht (27. Juli) soll ein Mann in einem Schnellzug, kurz vor Halt im Dortmunder Bahnhof, eine Mutter mit ihrem Sohn bestohlen haben. Als diese die Diebstahlshandlung bemerkt haben, soll er zugeschlagen haben. Bundespolizisten fanden ein Mobiltelefon bei dem vermeintlichen Dieb auf.

Gegen 02 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund über eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnsteig zu Gleis 10. Zudem soll eine Person mit einem Messer bewaffnet sein. Vor Ort trafen die Beamten auf die Beteiligten, sowie Einsatzkräfte der Polizei Dortmund. Diese hatten den 21-Jährigen, welcher lautstark schrie und aggressiv agierte, bereits mittels Handfesseln fixiert.

Die 56-jährige Geschädigte gab an, gemeinsam mit ihrem Sohn im ICE 921 in Richtung Dortmund gereist zu sein. Dieser habe dann bemerkt, wie der algerische Staatsbürger in der Handtasche seiner Mutter griff. Als der 15-Jährige den Mann zur Rede habe stellen wollen, versuchte dieser durch die kurz zuvor geöffnete Zugtür, nach Halt in Dortmund, zu flüchteten. Der mazedonische Staatsangehörige habe ihn jedoch daran gehindert. Dann habe der Unneraner den Jugendlichen ins Gesicht geschlagen und von sich gestoßen, um sich aus dem Griff zu befreien. Bei diesem Gerangel habe der vermeintliche Dieb die zuvor entwendete Kreditkarte verloren und ein Einhandmesser sei zu Boden gefallen. Der Zugbegleiter habe dieses unverzüglich an sich genommen.

Das Handgemenge habe sich dann auf den Bahnsteig (Gleis 8/10) verlegt und zwei Bahnmitarbeiter trennten die Betroffenen voneinander. Auch hier habe der 21-Jährige versucht erneut zu flüchten und habe diese attackiert. Die Mitarbeiter haben den Mann zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Bundespolizisten gaben der Frau aus Mönchengladbach ihre Kreditkarte zurück. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten ein Smartphone auf, welches der Geschädigten zugeordnet werden konnte.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Diebstahl mit Waffen ein. Anschließend nahmen sie den 21-Jährigen fest und brachten ihn in das Gewahrsam der Polizei Dortmund.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell