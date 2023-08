POL-CUX: Radfahrer schwerverletzt

Cuxhaven (ots) - Cadenberge. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Straße Dingwörden in Cadenberge stoppten Beamte der Polizei Hemmoor am Sonntag (20.08.2023) gegen 22:55 Uhr den 36-jährigen Fahrer eines VW Passat. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test am geeichten Messgerät ergab einen Wert von über 0,5 Promille in der Atemluft des Fahrers. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. ...

