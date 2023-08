Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert am Steuer

Cuxhaven (ots)

Cadenberge. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Straße Dingwörden in Cadenberge stoppten Beamte der Polizei Hemmoor am Sonntag (20.08.2023) gegen 22:55 Uhr den 36-jährigen Fahrer eines VW Passat. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test am geeichten Messgerät ergab einen Wert von über 0,5 Promille in der Atemluft des Fahrers. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Loxstedt/Stotel. Am gestrigen Montag (21.08.2023) wurden gegen 17:00 Uhr zwei E-Scooter-Fahrer von Beamten des Polizeikommissariats Geestland in der Burgstraße kontrolliert. Einer der Fahrer, ein 29-jähriger Loxstedter, stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Vortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Zudem räumte der Loxstedter ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der E-Scooter war überdies nicht versichert. Der zweite Fahrer, ein 26-Jähriger aus Bremen, hatte ebenfalls erheblich dem Alkohol zugesprochen. Beim ihm wurde ein Wert knapp 2,5 Promille festgestellt. Dem Duo wurde folglich die Weiterfahrt untersagt. Beiden Personen wurden Blutproben entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

