POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 19. August 2023

Gebäudebrand der Deutsch-Koreanisch-Evangelischen Kirchengemeinde "Holy Spirit Church"

Bramstedt - Hagen im Bremischen. Am frühen Morgen des heutigen Samstages, den 19. August 2023, wurde durch eine aufmerksame 57-jährige Beverstedterin der Brand eines ehemaligen eingeschossigen Gewerbeobjektes in der Straße "Auf der Loge" bemerkt und der Feuerwehr gemeldet. Das Objekt wird durch die Deutsch-Koreanisch-Evangelische Kirchengemeinde "Holy Spirit Church" genutzt. Der aus bislang unbekannter Ursache entstandene Brand wurde durch 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bramstedt, Hagen, Wittstedt, Harrendorf und Hoope zunächst unter Kontrolle gebracht und dann gelöscht. Am Brandort kam es zu starker Rauchentwicklung, so dass die 64-jährige Pastorin der Kirchengemeinde durch Rauchgas leicht verletzt wurde. Das Objekt ist komplett ausgebrannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf über 200.000,- Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

