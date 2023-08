Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrerin verletzt ++ Baustellenarbeiten ohne Genehmigung ++ Ladungssicherung Schwertransport

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Motorradfahrerin verletzt

Osten. Eine 17-jährige Fahranfängerin wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Die junge Frau aus dem Landkreis Stade war mit ihrem Leichtkraftrad auf der Landesstraße 113 in Richtung Oberndorf unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad, stürzte und schleuderte gegen eine Seitenschutzplanke. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde die Motorradfahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße wurde während der Verkehrsunfallaufnahme für über eine Stunde gesperrt.

Bilder vorhanden

++++++

Baustellenarbeiten ohne Genehmigung - Zugang zur Grundschule erschwert

Geestland / Langen. Am heutigen ersten Schultag des neuen Schuljahres wurde durch Beamte des PK Geestland eine Schulwegüberwachung im Bereich der Stadt Geestland durchgeführt. Im Zuge der Überwachung stellten die Beamten bei der "Grundschule am Hinschweg" eine Baustelle fest. Die Fahrbahn war vor der Grundschule derart verengt, dass der Hinschweg nur einspurig befahren werden konnte und die Schulkinder ihre Schule nicht unbedingt gefahrlos erreichen konnten. Bei der Überprüfung der erforderlichen Genehmigung stellte sich heraus, dass die seit dem 31.07.2023 abgelaufen war. Die Bauarbeiten wurden bis zur Erlangung einer neuen Genehmigung untersagt. Natürlich unterstützten die Beamten die Schulkinder beim Passieren der Baustelle. So konnten alle den ersten Schultag nach den Ferien sicher beginnen.

++++++

Großraum- und Schwertransport mit erheblichen Ladungssicherungsmängeln - Rastplatz für einige Tage gesperrt

BAB 27 / Cuxhaven-Altenwalde. In der Mittwochnacht gegen Mitternacht fuhren drei Großraum- und Schwertransporte mit Flügeln für Windkraftanlagen in Cuxhaven auf die BAB 27 auf. Kurze Zeit später bemerkten die Fahrer selbst, dass Ladung nur mangelhaft gesichert und so eine Weiterfahrt nicht möglich war. Die gerufene Autobahnpolizei aus Geestland begleitete die Transporte zum nächstgelegenen Rastplatz Midlum. Hier müssen alle drei Transporte nachgesichert werden. Die Nachsicherung so einer Ladung ist allerdings keine Kleinigkeit. Der Parkplatz musste geräumt werden und bleibt bis mindestens in die Nachtstunden des 19.08. für die Lade- und Sicherungsarbeiten gesperrt.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell